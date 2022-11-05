Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2022 15:50, Son Güncelleme : 05 Kasım 2022 15:54
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 15.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 6,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 61,27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız