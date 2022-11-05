Milli sporcu Adem Asil dünya şampiyonu
Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Kasım 2022 20:58, Son Güncelleme : 05 Kasım 2022 21:01
Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.
Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı.
Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız