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İşte sosyal konutta ilk kuraların çekileceği iller ve kura takvimi

Türkiye'nin merakla beklediği yüzyılın sosyal konut projesinde kura heyecanı yarın başlıyor. İlk kuraların Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini müjdeleyen Bakan Kurum, "Tamamını Mart 2023'te tamamlayacağız" dedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 08:11, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 08:15
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İşte sosyal konutta ilk kuraların çekileceği iller ve kura takvimi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin ilk etabında yer alan 250 bin konut için başvuruların, 31 Ekim'de tamamlanmasıyla heyecanla ilk evine sahip olmayı bekleyen vatandaşın gözü kulağı kura tarihlerindeydi.

Müjde ise İstanbul Beyoğlu'nda Okmeydanı Temel Atma Töreni Programı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu.

TAKVİM HAFTALIK AÇIKLANACAK

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara yapılan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayılmıştı. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan'da 250 konutunki 7 Kasım'da, Kars'ta 1.070 konutunki 8 Kasım'da, Iğdır'da 550 konut için 9 Kasım'da, Ağrı'da 1.480 konutunki 10 Kasım'da,

Van'da 2.800 konutunki 11-12 Kasım'da, Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da, Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak'ta 1.450 konutun kurası 7 Kasım'da, Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da, Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da, Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da, Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

Kura çekimlerinin noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak yayımlanacağını söyleyen Murat Kurum, "Süreç TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah Mart 2023'te tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, işyerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

ARSA VE İŞYERİNDE SON TARİH 15 KASIM

1 milyon arsa ve 10 bin işyeri için 10 Ekim'de başlayan başvurular 7 Kasım'da sona erecekti. Ancak sürenin 15 Kasım'a kadar uzatıldığı açıklandı. Başvuru bedeli 500 lira olarak açıklanan arsalar için e-Devlet ve Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapılabiliyor.

İşyerine başvuru ise e-devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştiriliyor. İşyerleri için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Başvurular tamamlandıktan sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Arsa ve işyerlerine şu ana kadar toplam 800 bine yakın başvuru yapıldı.

AYLIK TAKSİT 2 BİN 280 LİRA

Brüt 75 ve 85 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı illere göre değişse de 608 bin ila 770 bin lira arasında, brüt 105 metrelik 3+1'lerin fiyatı ise 850 bin ila 950 bin lira arasında olacak.

240 ay (20 yıl) vadenin sunulduğu projede 2+1'lerin taksitleri aylık 2 bin 280 liradan, 3+1'lerin taksitleri aylık 3 bin 187 liradan başlıyor. Hak sahipleri bedelin yüzde 10'unu peşinat ödeyecek.

Ödemeler, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren başlayacak. Taksitler, her yılın ocak ve temmuz aylarında memur maaş artışı oranına göre yeniden belirlenecek. Oranın çok yüksek olduğu dönemlerde TOKİ, daha düşük bir oran açıklayabilecek.

Beyoğlu'nda 778 konut ve 161 dükkanın temellerini atmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirten Bakan Kurum, "Gençlerimizin, çocuklarımızın bu alanda 1 metrekare yeşillik alanı bile yoktu. Çocuklar ancak sokakta oyun oynayabiliyorlardı. Projemiz bittiğinde İstanbul'umuzun en önemli dönüşüm projelerinden biri olacak" şeklinde konuştu.

SEDA TABAK

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