Beyin yakan mobil uygulamalar: Telefonun düşüş hızını hesaplıyor

Hayatımızın hemen her alanını ilgilendiren bir mobil uygulamayı bulabileceğiniz dijital dünyada, 'Bunu kimler kullanıyor' diyebileceğimiz yüzlerce örnek var. Spor, sağlık, finans ve onlarca konuda yaşamı kolaylaştıran yazılımların yanında sadece gülmek, sinir olmak veya bizi delirtmek için geliştirilenleri de görebilirsiniz. Kimileri hayallerimizi, merakımızı kimileri de çaresizliğimizi fırsata çeviriyor. Hayaletlerden korkan, zenginlik hayali olanlar için binbir çeşit mobil aplikasyon geliştirilmiş durumda.

40 YIL DÜŞÜNSEK AKLIMIZA GELMEZ



Bebeğinizin ağlama biçiminden onun derdini anladığını öne süren, hayaletlerin yerini gösterdiğini söyleyen, telefonun düşme hızını hesaplayan, sanal inek sağan derken 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek uygulamalar mevcut. Teknoloji uzmanlarınca dünyanın en gereksiz uygulamaları seçilen bazı aplikasyonları sizin için derledik.

SÖZDE HAYALET DEDEKTÖRÜ



Hayaletlere ilginiz var mıdır bilemeyiz ama Andorid ve iOS'ta hayalet detektörü uygulamalarını bulabilirsiniz. Bazıları oyun formatında kurgulansa da paranormal aktivite radarına sahip olduğunu ve evinizdeki hayaleti görüntülediğini iddia eden seçenekleri görebilirsiniz. Buna göre, sistemi açıp tarama yapınca evinizdeki hayalete karşı radar devreye giriyor. Size saçma gelse de milyonlarca kez indirilen uygulamalar var. Hazine avcılarına yönelik, metal dedektörü, altın ve ses titreşimli değerli taş bulucu aplikasyonlar işe yaramasa da 'Ya olursa' diyenler tarafından yakından takip ediliyor.

BEBEĞİN AĞLAMASINDAN DERDİNİ ANLA



Ağlama üzerine onlarca yazılım geliştirilirken, içlerinde bebeğinizin ağlama krizlerini çözümleyen ve ne söylemek istediğini anladığını söyleyenler mevcut. Ağlamanın şekline ve tonuna göre seslerin ne anlama geldiğini anlatan bu sistem umarız ki işe yarıyordur. Benzer şekilde ağlama çıkardığı seslerle bebeğinizin ağlamasını keseceğini söyleyenleri mobil dünyanın bu enteresan alanında bulabilirsiniz.

TELEFONUN DÜŞÜŞ HIZINI HESAPLIYOR



Bazı uygulamalar cebe de zarar veriyor. İşte size bir örnek: SMTH. Bu program, en yükseğe attığınız telefonunuzun yere düşüş hızını hesaplıyor. Yanlış duymadınız, on binlerce liralık cihazı yukarı atıp, elinizdeki uygulama ile onun şiddetini ölçüyorsunuz. Sebep? Başlı başına ironi olan Nothing'i indirdiğinizde adından da anlaşılacağı üzere boş bir sayfaya bakıyorsunuz. Yani içinde hiçbir şey yok. Shave My Face ise, telefonunuzdan sanal sakal tıraşı olmanızı sağlıyor. Geliştiricileri bu sayede, kendinizi iyi hissedeceğinizi söylüyor.



FİKİR GÜZEL EYLEM YOK



Başka bir uygulama, telefonunuzu güneş enerjisiyle şarj edebileceğini vadediyor. İlk etapta sizi heyecanlandırsa da bir işe yaramıyor. Yakın gelecekte göreceğimiz bu teknoloji, en azından söz konusu uygulamada işlemiyor. Hakem Kartları programı ise, sarı ve kırmızı kartlara sahip. Nerede kullanılıyor derseniz birilerine kart göstermek isterseniz .. Decision Maker ise kullanıcılara kararsız kaldığı konularda yardımcı oluyor. Hangisini seçeceğinize telefondan karar veriyorsunuz. Sonuçlarına katlanmanız şartıyla.

Orhan Orhun Ünal