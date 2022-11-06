Siyasette liste telaşı başladı

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Seçimlere aylar kala siyasi partilerde milletvekilli adaylık listesi telaşı başladı. Milletvekili olmak isteyen yeni isimler de ellerinde zeytinyağı, mandalina, cezerye gibi yöresel hediyeleri ile genel merkezlerin kapısını çalıyor. Erkene alınmaz ise Haziran ayında yapılması planlanan seçimler Cumhurbaşkanı adaylarının yanı sıra milletvekili ve aday adaylarının da yarışına sahne olacak.

2 BİN YENİ BÜROKRAT

Bürokrasiden, belediye başkanlarından, il ve ilçe teşkilatlarından milletvekili olmak için gelen yoğun talep de mevcut vekilleri de endişelendiriyor.

Önümüzdeki seçimlerde ilk kez milletvekili olmak isteyen aday adayları şimdiden parti genel merkezlerine Anadolu'dan getirdikleri yöresel ürünlerle parti yöneticilerini ziyaret ediyor. Beraberlerinde hediye olarak zeytinyağından mandalinaya, incir, kayısı, cezeryeden limona bir çok yöresel ürün getirerek dağıtıyorlar. Öte yandan hem iktidar hem de muhalefette, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı bürokrasi avantajından yararlanmak isteyenler var. Anayasa gereği Cumhurbaşkanı ile birlikte yaklaşık 2 bin üst düzey bürokratın görev süresinin dolacak olması, birçok ismin gözünü bürokrasiye dikmesine yol açtı.