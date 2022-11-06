Soba şehre geri dönüyor

Ekonomideki göstergeler gittikçe kötüye giderken tablonun vatandaşa yansımasının çarpıcı bir örneği daha ortaya çıktı. Havaların soğumasıyla birlikte milyonlarca vatandaş arka arkaya gelen zamlar nedeniyle fahiş oranda artan doğalgaz faturalarını düşünmeye başladı. Bazı vatandaşlar çözümü sobada bulurken fiyat araştırması yapmaya başladı. Vatandaşlar kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte doğalgazı açmaya korkar oldu. 2022 yılında resmi rakamlara göre 110, bazı kuruluşların rakamlarına göre ise yüzde 200'ün üzerinde zam gelmesiyle birlikte pahalılaşan doğalgaz nedeniyle faturalardan çekinen vatandaşlar soba fiyatlarını araştırmaya başladı.

ESNAF; SOBA SATIŞLARI YÜZDE 80 ARTTI

Ankara Ulus'ta bulunan Sobacılar Çarşısı esnafı, soba satışlarının yüzde 80 oranında arttığını belirtti. Dükkan çalışanlarından biri, "Fakir fukaranın yakacağı bir sobası var. Odun, çıra buluyor, yakıyor. Geçen seneye göre yüzde 80 arttı diyebiliriz. Hep binalara soba kuruyoruz. Özellikle Çankaya-Kızılay taraflarında hiç almayan yerler soba alıyor şimdi. Özellikle palet ve kuzina sobaları tercih ediyorlar. İşyerleri alıyor, evler de alıyor. Şu anda doğalgaz aldı başını gitti. Yani fakir kesimlerin hepsi soba kullanıyor. Bir binada 20 tane daire varsa 10 tanesinin sahibi gelip soba fiyatlarını soruyor. Ben buna şahidim. Yakacak fiyatları arttı, meşe tonu 7,5 milyar oldu o da arttı ama yolda odun, çıra bulan adam eve götürüp ısınıyor. Şu mevsimde ben doğalgaz yakmıyorum, soba yakıyorum. Fakir kesimdenim. Günde 20-25 tane soba satıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SOBA ALAMAZSAM BATTANİYE İLE BU KIŞI GEÇİRECEĞİM"

Erken saatlerde soba almak için çarşıya gelen 70'li yaşlarındaki amca fiyatların artışından şikayet ederek, "Ben emekli değilim sadece 1537 lira yaşlılık maaşım var. Onun dışında bir gelirim yok. Evim eski, doğalgaz bağlayamadık. O yüzden soba bakmaya geldim. Ama nasıl alacağın onu da bilmiyorum. Teneke soba bile çok pahalı. 400 ila 500 liralık bir param var ama soba borusu bile 50 lira olmuş. Nasıl alacağım ki, iki defa çarşıda dolandım güzel uygun fiyata bir soba bulamadım. Ben Menderes devrini de bilirim yoksulluğun böylesini hiç görmedim. Eğer soba alamazsam mecbur battaniye ile kışı geçireceğim" dedi.

" DOĞAL GAZ BİTERSE DİYE SOBA ALMAYA KARAR VERDİM"

Rusya ve Ukrayna arasında aylardır süregelen savaş nedeniyle yaşanabilecek doğalgaz krizinden çekinen vatandaşların sayısı da hiç de az değil. Konuştuğumuz vatandaşlardan biri bu duruma tedbir olarak soba bakmaya geldiğini altını çizerek, "Evim normalde doğalgazlı ve kullanıyorum. Ancak soba kullanmaya da elverişli. Küçük bir çocuğum var. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ne olacağı belli değil. O yüzden eğer ülkemizde doğalgaz krizi yaşanırsa tedbir olarak almayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.