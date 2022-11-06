Karadeniz mimarisine yeni örnek: Evi gören gülüyor

Rize'de bir vatandaş balkon kapısı yaptırdığı evine balkon yaptırmayınca ilginç bir görüntü oluştu.



İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyünde yaşayan Adil Tüfekçi, kamyonları için evinin altına garaj yapma kararı aldı.

Evinin alt kısmında tadilata başlayan Tüfekçi, evine balkonda yapmak istedi. Eve pencere ve kapılarını takarak balkon inşaatına hazır hale getirdi.

Balkonu yapmak için fırsat bulamayan Tüfekçi, kapıların kollarını sökerek herhangi bir yaralanma riskini ortadan kaldırdı. İki yıl boyunca askıda kalan kapıları görenleri şaşırtıyor.

Balkon yapmak için kapıları koyduğunu fakat daha sonrasında inşaat işi aksadığından kapıların askıda kaldığını söyleyen Adil Tüfekçi, şunları söyledi:

"Evimizde tadilata girdiğimizde toprağı yola doğru çıkarttık. Kamyonlarımı koyabilecek bir garaj ve teras yapacaktım. Kış aylarına geldik yapamadık. Yarım kalınca 2 yıldır da kapıları havada kaldı. Normalde üstü hem balkon hem de teras olacaktı. Kapıların kollarını ve anahtarlarını söktüğüm için herhangi bir tehlike arz etmiyor. Planımda var. Yakın zamanda balkon yapacağım. Köy halkı konuyu bildiği için gözüne batmıyor ama dışarıdan gelen misafirler biraz garipsiyor. Evi görenlerden gülenler oluyor. Sorduklarında 'İşin içinden çıkamadığım zaman evde canım sıkıldığı zaman kapıdan atlıyorum' diyorum"