Erdoğan: Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz
Erdoğan: Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz
Yargıtay 'nitelikli dolandırıcılık' dedi: Kilometre düşürene 10 yıl hapis
Yargıtay 'nitelikli dolandırıcılık' dedi: Kilometre düşürene 10 yıl hapis
Soba şehre geri dönüyor
Soba şehre geri dönüyor
Yemek şirketleri ile yarışan lise: 9 ayda 25,5 milyon ciro yaptı
Yemek şirketleri ile yarışan lise: 9 ayda 25,5 milyon ciro yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Bakan Kurum açıkladı: İşte 12 ilin kura tarihleri
Bakan Kurum açıkladı: İşte 12 ilin kura tarihleri
Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Elektrikli otomobil satışları 10 ayda 5 bine dayandı
Elektrikli otomobil satışları 10 ayda 5 bine dayandı
TBMM hareketli bir haftaya daha giriyor
TBMM hareketli bir haftaya daha giriyor
Çiftçinin arazisinden lüks plazalar boy verdi
Çiftçinin arazisinden lüks plazalar boy verdi
'Efsane' indirimler mercek altında: Aldatan firmalara ağır ceza verilebilecek
'Efsane' indirimler mercek altında: Aldatan firmalara ağır ceza verilebilecek
İşte sosyal konutta ilk kuraların çekileceği iller ve kura takvimi
İşte sosyal konutta ilk kuraların çekileceği iller ve kura takvimi
Meteoroloji uyardı: Bu illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek
Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek
Sosyal Konut projesinde kura tarihi belli oldu
Sosyal Konut projesinde kura tarihi belli oldu
Türkiye'de eğitime katılım oranı OECD ortalamasının üzerinde
Türkiye'de eğitime katılım oranı OECD ortalamasının üzerinde
Erdoğan: Türk siyasetine açtığımız temiz sayfayı reformlarla doldurduk
Erdoğan: Türk siyasetine açtığımız temiz sayfayı reformlarla doldurduk
Katılım Bankaları Togg için uygun maliyetli finansman desteğine hazır
Katılım Bankaları Togg için uygun maliyetli finansman desteğine hazır
AK Parti'den EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması
AK Parti'den EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması
MEB,'Uzman öğretmenlikte muhatap YÖK' dedi
MEB,'Uzman öğretmenlikte muhatap YÖK' dedi
KİT'lerin 2023 yılı personel alım usulleri belirlendi
KİT'lerin 2023 yılı personel alım usulleri belirlendi
Bitlislilerden çağrı: Sahipsiz köpekler toplatılsın
Bitlislilerden çağrı: Sahipsiz köpekler toplatılsın
Mülakat sistemi gözden geçirilecek
Mülakat sistemi gözden geçirilecek
Yerli parça üreticisi Togg için sırada
Yerli parça üreticisi Togg için sırada
Meteoroloji'den 'sis ve pus hadisesi' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'sis ve pus hadisesi' uyarısı - Haritalı
5 Kasım 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
5 Kasım 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Maden faciasında dikkat çeken ifadeler: Sadece oturdum, maaşımı aldım
Maden faciasında dikkat çeken ifadeler: Sadece oturdum, maaşımı aldım
TOGG, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı
TOGG, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Yemek şirketleri ile yarışan lise: 9 ayda 25,5 milyon ciro yaptı

Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 farklı kurum için verdiği yemek servisiyle, 2022 yılının ilk 9 ayında 25 milyon 542 bin TL ciro yaptı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 15:00, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 15:06
Yazdır
Yemek şirketleri ile yarışan lise: 9 ayda 25,5 milyon ciro yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinin bu yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 362 milyon 789 bin TL gelir elde ettiğini açıkladı. Meslek liselerinin gelir dağılımında ilk sırada 148 milyon 93 bin 672 TL ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'da ise en yüksek ciro rakamına, konaklama-seyahat ile yiyecek-içecek alanında eğitim verip, hizmet sağlayan Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 25 milyon 542 bin TL ile ulaştı. Kazançtan öğrenci, öğretmen, usta öğretici maaşları ile diğer masraflar çıkartıldığında geriye kalan 2 milyon 216 bin 700 TL'lik kar ise okula ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine aktarıldı.

Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı olarak özellikle yiyecek-içecek hizmetleri alanında atölyede çalışan öğrenciler, hazırladıkları menülerle 10 kuruma hizmet verirken, asgari ücrete yakın maaş alıyor. Öğrenciler hem eğitim alırken aynı zamanda ailelerine de destek oluyor.

Yemek, Gıda İşletmecileri, Servis Sağlayıcıları ve Mesleki Eğitim Derneği'nin verilerine göre, 5 bin 500 işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün yıllık cirosu 93 milyar 50 milyon TL. Bu verilere göre, bir catering firması yıllık yaklaşık 17 milyon TL ciro elde ediyor.

MEB'in meslek liseleriyle ilgili projesinin önemine vurgu yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Döner sermayelerinin aktif kılınması çok önemli bir çalışmaydı. Bakanlığımız, İstanbul içerisinde olmak üzere, bütün okullarımıza bu yönde yatırımlar yaparak, üretim kapasitelerini arttırdı.

Kurulan iş birlikleri ile de bunu büyüttü. Döner sermayedeki devlet katkısının yüzde 15'ten yüzde 1'e indirilmesi gibi çok yönlü adımlar ile meslek eğitim okullarında üretim faaliyetleri büyüdü. Biz de İstanbul'da çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

EKİM AYIYLA BİRLİKTE 30 MİLYONA YAKLAŞTIK
Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çakır ise, 2 yıldır döner sermaye ile üretim yaptıklarını belirterek, "2022 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 25 milyon civarı bir ciromuz oldu. Ekim ayıyla birlikte 30 milyona yakın bir ciro gerçekleştirerek üretime devam ediyoruz.

Yaklaşık 3 milyon TL gibi bir karımız var. Öğrenciler, ortalama olarak asgari ücrete yakın bir kazanç sağlıyor. Öğretmenler de maaşlarının yanı sıra bir asgari ücret kadar para kazanabiliyor. Geniş bir yelpazede üretim ve dağıtım yapıyoruz. 10 kuruma hizmet veriyoruz, günde ortalama 5 bin tabldot yemek üretip, dağıtıyoruz. Hizmet sunduğumuz yerler arasında Kanuni Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın yeni başlatmış olduğu ana sınıfları var" dedi.

Teorik derslerin zamanla uygulamaya döndüğünü anlatan Çakır, "Dersin uygulaması ise okulumuzdaki mutfaklarda yapılıyor. Normalde, kendi okulumuzda ders saatleri içerisinde öğrencilerimizi çalıştırıyoruz. Atölyeler haftanın 2 veya 3 günü faaliyette. Öğrenci 1 gününü mutlaka gerçek mutfakta geçiriyor" diye konuştu.

'KAYIT SIRASINDA VELİLERE 'HESAP AÇIN' DİYORUZ'
İstanbul'da meslek liseleri arasında birinci olduklarını ifade eden Çakır, "Geçen sene de İstanbul birincisiydik. Türkiye'de genelde ilk 3 içerisinde oluyoruz. Hedefimiz yine İstanbul ve Türkiye birincisi olarak yılı kapatmak. Ancak burada asıl amaç; kazancın, öğrenci, öğretmen ve Milli Eğitim ile paylaşılması, öğrencinin eğitimine katkı sağlaması.

Velilere, çocukların okul kayıtları esnasında, 'Hesap açın' diyoruz. Çünkü bütün her şeyimiz resmi olarak hesaplanıyor. Sigortalar ödeniyor, resmi olarak maaşlar hesaplarına yatıyor. Veliler 'Ne yapacaksınız?' diye soruyorlar. Mutfağı gezdiriyoruz, yaptığımız işleri anlatıyoruz.

Daha sonra iyi dönüşler alıyoruz. Usta öğretici, öğrenci, çırak olmak üzere toplamda düzenli çalışan 90 öğrencimiz var. Onun dışında 150 kişi de dönemsel olarak atölye dersinde ve hafta sonları çalışıyor. Topladığımız zaman 1 yılda aktif çalışan 250 personelimiz oluyor" dedi.

"ŞEF OLACAĞIM"
Hem okulda hem de sektörde çalıştığını söyleyen 11. sınıf öğrencisi Berat Çil, "Gerçekten güzel bir imkan oldu. Böylelikle mutfağa çok fazla alıştım. Pratikler sayesinde doğramada hızlandım, serviste çalışma imkanı da buldum. Şu anda mutfak bölümü okumak istiyorum. Umarım ileride şef olacağım.

Burada asgari ücret alıyorum. Gerçekten büyük bir ücret. Çünkü diğer stajyerler, asgari ücretin 3'te birini alıyor. Burada tamamını alıyoruz. Ailem, ilk başta 'Aşçı olacağım' dediğimde inanmamıştı. Şimdi gerçekten tebrik ediyorlar" diye konuştu.

"EV EKONOMİSİNE KATKIM VAR"
10. sınıf öğrencisi Gamze Ceren Şaşmaz da mutfakta kendini iyi hissettiğini belirterek, "Yaşıtlarıma göre daha fazla avantaj kazanıyorum. Bunlar hem gerçek hayatta hem de okulda beni olumlu etkiliyor.

Hangi yöntemlerin bana daha kolay geleceğini burada çalışıp, deneyimleyerek öğrenmiş oluyorum. Hem aileme katkı sağlıyorum hem de mutluyum. Ailem bu konudan çok mutlu. Ne olursa olsun benim de eve bir katkım var" dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Milli yazılım 'Kovan' üniversitelerde ders oldu
Milli yazılım 'Kovan' üniversitelerde ders oldu
Kimlik yerine sürücü belgesi ile geldi, KPSS'ye giremedi
Kimlik yerine sürücü belgesi ile geldi, KPSS'ye giremedi
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı
Türkiye'de eğitime katılım oranı OECD ortalamasının üzerinde
Türkiye'de eğitime katılım oranı OECD ortalamasının üzerinde
MEB,'Uzman öğretmenlikte muhatap YÖK' dedi
MEB,'Uzman öğretmenlikte muhatap YÖK' dedi
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Bu Habere Tepkiniz

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 artarken yıllık bazda yüzde 85,51 oldu
Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?

Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı evde ve hastanede eğitimin uzaktan canlı ders olarak yapılıp yapılamayacağı konusunda açıklama yaptı.
MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu

MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Ekim ayında girişleri yapılan norm kadroları onayladığını duyurdu. Aynı zamanda 31.10.2022- 02.11.2022 tarihleri arasında hatalı yapılan veya düzeltilmek istenen norm kadrolar için tekrardan güncelleme yapılabileceğini ilgilere bildirdi.
Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunlarına başvuru şansı verilmeli

Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunlarına başvuru şansı verilmeli

Ankara Üniversitesi tarafından Acil Durum ve Afet Yönetimi programında ilan edilen kadroya ilgili alan mezunları başvuramıyor!
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
İzmir'deki deprem anı kameralarda

İzmir'deki deprem anı kameralarda

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Başka Üniversitede doktora yapmak araştırma görevlisi için ilişik kesme sonucu doğurur mu?

Başka Üniversitede doktora yapmak araştırma görevlisi için ilişik kesme sonucu doğurur mu?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 50-d statüsünde görev yapmakta olan araştırma görevlisinin başka bir üniversitede doktora yapmasının önünde yasal engel olmadığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
Eksik dişlerin zararlarına dikkat!

Eksik dişlerin zararlarına dikkat!

"Çektim bitti diye" düşündüren eksik dişlerin zararı ise bir hayli dikkat çekiyor. Peki, eksik dişlerin olması ağızda ne gibi zararlara yol açar?