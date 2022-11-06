Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 09:58, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 10:07
Güvenlik güçlerince 2 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan A.Ö, E.K, S.B. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız