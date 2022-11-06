TBMM hareketli bir haftaya daha giriyor

TBMM Genel Kurulunda, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Haftalık çalışmasına 8 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklife göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, büyükşehir ilçe belediyeleri ve il özel idareleri, gerektiğinde cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek.

İndirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak. İmar planlarında cemevi yerleri ayrılacak.

Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getirilecek. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

- Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi

Daha sonra Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul gündemine gelecek.

Teklifle, Polis Akademisi bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak. Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.

Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile İç Güvenlik Fakültesine öğrenci alınabilecek.

İhtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında örgün eğitim veren üniversitelerin ilgili fakülte mezunları da polis amiri olabilecek.

- Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif

Genel Kurulda daha sonra Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle, Ürün İzleme Sistemi'ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri pasife alınacak.

- Komisyonların gündemi

Plan ve Bütçe Komisyonunda, pazartesi günü Ticaret, salı günü Dışişleri, çarşamba günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, perşembe günü Hazine ve Maliye, cuma günü ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 bütçeleri görüşülecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, perşembe günkü basına kapalı toplantısında gündemindeki konuları ele alacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.