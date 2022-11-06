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Ucuza ev sahibi olma hayalleri kabusları oldu

Denizli'de ucuza ev sahibi olmak için kooperatif kuran 212 kişi, yaklaşık 2 yılda bir arpa boyu ilerlemeyen inşaat nedeniyle hayatlarının şokunu yaşadı. İnşaatı bitiremeyeceğini resmi olarak ileten ve çalışmalar uzun süre durduğu gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen ancak şantiyeden çıkmayan yüklenici firmanın çalışanları, yeni müteahhit bulununcaya kadar inşaata güvenlikçi yerleştirmek isteyen kooperatif yöneticilerini darp etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 10:56, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 11:56
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Denizli'de aralarında farklı meslek gruplarından üyelerin bulunduğu 212 kişi, uygun fiyata ev sahibi olabilmek için 2020 yılında Uzkent Seçkinevler Yapı Kooperatifi'ni kurdu. Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi'nde bir arsa satın alan kooperatif yönetimi, konutların inşası için anlaştığı E.A. ve Y.A. kardeşlere ait yüklenici müteahhitlik firmasıyla sözleşme imzaladı. Yapılan sözleşmeye göre 30 Aralık 2022 tarihinde hak sahiplerine teslim edilmesi gereken 7 bloklu sitenin inşaatı çok yavaş ilerlemesinin yanı sıra bazı blokların temeli dahi atılamadı. 350 bin TL'ye ev sahibi olma hayaliyle yola çıkan kooperatif üyeleri, yüklenici firmanın pandemi ve küresel ekonomik gelişmeleri gerekçe göstermesi nedeniyle 122 bin 500 TL daha ek ödeme yaptı.

İhbarla bitiremeyeceğini belirttiği inşaat alanından çıkmadı

Teslim süresi yaklaşmasına rağmen yüzde 28'lik gerçekleşme oranına ulaşan site inşaatı, geçtiğimiz temmuz ayında aniden durdu. Artan maliyetleri gerekçe gösteren yüklenici firma, yarım kalan inşaatın durumunu ve işe devam edemeyeceğini 31 Temmuz 2022 tarihinde ihbarla kooperatif yönetimine iletti. Kooperatif, sözleşmede yer alan "İnşaatın 10 günden fazla süre durması halinde sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir" maddesini uygulayarak anlaşmayı sonlandırdı. Başka bir müteahhit bulmak için arayışa giren kooperatif yönetimi, şantiye sahasını terk etmesi için firmaya 3 defa ihtar çekti. Yeni bir yüklenici buluncaya kadar şantiyedeki malzemelerin güvenliğini sağlamak isteyen kooperatif yönetimi, anlaştıkları güvenlik firması görevlilerini konuşlandırmak için geldikleri inşaat sahasında sözleşmesi iptal edilen firma çalışanlarının direnişiyle karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan arbedede Kooperatif Başkanı Mesut Yığın, başkan yardımcısı Ahmet Atmaca ve Ahmet Ferid Akgün ile Kooperatif Genel Müdürü Hasan Türkay darp edildi. Kavgaya müdahale eden bir polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı kavgaya karışan 5 firma çalışanı gözaltına alındı. Burnunda çatlak oluşan ve elbisesi parçalanan Başkan Yığın ve diğer yöneticiler ile karşı taraf birbirlerinden şikayetçi oldu. Başkan ve yöneticilerin darp edildiğini öğrenen kooperatif üyeleri, karakol ve inşaat sahasında toplanarak yönetime destek verdi.

"İşi bırakan müteahhit şantiyemizi bize teslim etmiyor"

Yarım kalan inşaatın önünde açıklamalarda bulunan Kooperatif Başkanı Mesut Yığın, anlaşmadan resmi olarak çekilen yüklenici firmanın daha sonra bu kararından vazgeçmesiyle sorunların başgösterdiğini iddia ederek, "Kooperatifimiz 2020 yılında kurulmuştur. 30 Eylül 2022 yılında kooperatifimizle müteahhit arasındaki sözleşme bitti. Tek taraflı fesih yaptık. Müteahhit 10 gün süresiz iş bıraktı. 10 gün iş bırakmanın ise tek taraflı fesih nedeni olduğunu daha önce sözleşmede belirtip imzalamıştık. Bu imzaya rağmen müteahhit şantiyemizi hala daha teslim etmiyor. 3 defa ihtarname çektik ama fayda etmedi. İlk önce müteahhit 'İnşaatı bırakıyorum' dedi ve sonra 'Bırakmıyorum' söyleminde bulundu. Şantiyeyi bırakması için cuma günü tekrardan ihtarname çektik. Bunun ardından şantiyemiz boş kalmasın diye yeni bir güvenlik koymaya karar verdik. Bunun için de sabah 09.30'da özel güvenlik müdürüyle şantiyemize gittik. Özel güvenlik müdürü ve yardımcılarla birlikte bir analiz çalışması yapacaktık" dedi.

"Eski müteahhit evlerimizden çıkmıyor ve gelenlere ise küfür edip dövüyorlar"

İnşaat sürecinde ortaya çıkan ve tespiti yapılan bir takım olumsuzluklar nedeniyle yüklenici firma ile mahkemelik olduklarını anlatan Yığın, bir an önce evlerine kavuşmak isteyen üyelerin eski kooperatif yönetimi yerine kendilerini göreve seçtiğini anlattı. İnşaatın güvenliğini sağlamak için geldikleri şantiyede beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştıklarını kaydeden Yığın, yaşananları şöyle anlattı:

"Yapacak olduğumuz analize eski müteahhidin adamları yanımıza gelip bize sözlü tehditler savurdu. Tehditlerin ardından arbede yaşandı. Bunun üzerine yüklenici firmadaki şahıslar, bizle birlikte olay yerine gelen polisleri de darp etmeye başladılar. Biz evlerimize girmek istiyoruz. Bu evler bizim ve bunların paralarını da verdik. Şu anda mahkemelik olduk. 4 kişi saldırıya uğradık. Şu anda bizim zilyedimize bir tecavüz var. Eski müteahhit evlerimizden çıkmıyor ve gelenleri ise küfür edip dövüyorlar. Normalde 2022 yılının aralık ayında bu evlere girilmesi gerekiyordu. Şu anda yüzde 28'i tamamlanmış. İnşaatımız 7 bloklu, 3 buçuk blok yüzde 28 seviyesindedir. Geri kalan 3 buçuk blok temeli açılmamış durumdadır. Bu evler bizim, yarım kalan evlerimizi bitirebilmek için inşaatın bize teslim edilmesini istiyoruz. Bu konuda yetkililerin bize yardımcı olmalarını bekliyoruz."

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