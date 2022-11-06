Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 4 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 13:03, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 13:03
Aydınlar Mahallesi'nde Büşra E'yi emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız