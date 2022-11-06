Veresiye defterini satın aldı, mahallelinin tüm borcunu ödedi

Kırıkkale'de isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Kaletepe Mahallesi'ndeki Cevdet Yalpi'nin bakkalına gelerek veresiye defterini satın aldı. Hayırsever vatandaş, 50 hanenin borcunu tamamen ödedi. Cevdet Yalpi de bakkalının önüne "02.11.2022 tarihine kadar olan bütün veresiye borçları bir hayırsever tarafından ödenmiştir" yazısı asarak, müşterilerinin veresiye borcunun sıfırlandığını bildirdi.



Cevdet Yalpi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam saat 9 gibi değerli bir ağabeyimiz geldi, 'Veresiye defteriniz var mı dedi?' Var dedik. Defteri hesapladık, komple satın aldı. Bazen bu tür hayırseverler geliyor, maddi durumu iyi olmayanları soruyorlar, bazılarını ödüyorlar. Büyük miktarda ödeyen de ilk defa başımıza böyle bir şey geldi. Allah binlerce kez razı olsun. Yeni defter aldık, sıfırdan yeni başladık" dedi.