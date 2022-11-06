Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı

Otoyolun İstanbul istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bolu Valisi Kılıç: Gerçekten üzüntümüz büyük

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, otobüste 37 yolcunun bulunduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre 3 vefat var, Allah rahmet eylesin. 16 tane de yaralı var. Bunlarla ilgili hızlı şekilde ambulanslar geldi, hastaneleri de hemen hazırladık, icapçı doktorları da çağırdık, onlar da yaralılara müdahale ediyor" dedi.

Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiğini anlatan Kılıç, "Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. İşte hep diyoruz; trafik kurallarına mutlaka uyalım, hız yapmayalım. Mutlaka otobüs şoförlerinin dinlenmiş olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Dikkat edilmediği takdirde bu tip olaylar meydana geliyor. Gerçekten üzüntümüz büyük" diye konuştu.

Öte yandan, otobüsün vinç yardımıyla kaldırılması için otoyolun İstanbul istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Güzergahtaki sürücüler, Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.