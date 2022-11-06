Togg'un favori rengi 'Kapadokya' oldu
Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan Togg'un renklerine 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimleri verilmişti. Yapılan anketle favori Togg rengi 'Kapadokya' seçildi.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un Türkiye'den esinlenerek belirlenen 6 adet rengi paylaşılmıştı.
Togg'un renklerine 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimleri verildi.
"Gemlik" zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları, "Anadolu" Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, "Oltu" taşın göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, "Kula" Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, "Kapadokya" Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale ise travertenlerin göz kamaştıran beyazlığını ifade ediyor.
Bunun üzerine Togg'un sosyal medya hesabından 500 bin kişinin katılımıyla renk anketi yapıldı. Ankette favori Togg rengi 'Kapadokya' seçildi.
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Sizlerden gelen 500.000den fazla yorum ve etkileşimi inceledik.Togg (@Togg2022) November 6, 2022
Renk anketimizin birincisi #Kapadokya oldu.
Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz.#TürkiyeninRenkleri#Togg pic.twitter.com/wUJelsidlT