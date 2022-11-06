Nevşehir'de otobüs devrildi: 17 yaralı
Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Otobüsün, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönenleri taşıdığı öğrenildi. Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 20:36, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 21:59
Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüsün Nevşehir'de devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Tevfik Aras yönetimindeki 38 GH 373 plakalı otobüs, Kırşehir-Kayseri karayolunun Hacıbektaş Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan twitter hesabından kazaya ilişkin paylaşımda bulundu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız