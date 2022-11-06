Ardahan'da 8 üniversite öğrencisi zehirlendi
Ardahan'da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 8 üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 21:52, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 21:53
Ardahan'da 8 üniversite öğrencisinin gıda zehirlemesi şüphesiyle hastaneye başvurduğu bildirildi.
İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ulaş Şentürk, AA muhabirine, Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) eğitim gören ve KYK yurdunda kalan 8 öğrencinin yurtta kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Ardahan Devlet Hastanesine müracaat ettiğini söyledi.
Öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu aktaran Şentürk, olayın neden kaynaklandığının belirlenmesi için tahlillerin yapıldığını belirtti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız