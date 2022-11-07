7 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
7 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2000 Köy Yaşam Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak.
(Ankara/14.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının bütçesi görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne katılacak.
(Mersin/09.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber Kanalı tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/09.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere'de Dünya Turizm Fuarı'na (World Travel Market 2022) katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov'la ayrı ayrı görüşecek.
(Londra)
GÜNCEL
1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Adalet Bakanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Bireysel Başvurularda İnceleme Usulleri" konulu panele katılacak.
(Yozgat/14.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor ve Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00/Hatay/20.00)
2- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme turu play-off kuraları İsviçre'de çekilecek. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli olacak.
(Nyon/13.00/14.00/15.00)
3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Çankaya Üniversitesi-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Ankara/18.00)
4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasına tek maçla devam edilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız