Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 09:03, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 09:37
Geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız