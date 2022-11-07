Brent petrolün varil fiyatı 97,59 dolar

Cuma günü 98,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 azalarak 97,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'de "sıfır vaka" politikasına devam edileceğine ilişkin açıklamanın ardından artan talep endişeleri etkili oldu.

Kamuoyundaki şikayetlere ve endişelere rağmen Çin, Kovid-19 ile mücadelede izlenen "sıfır vaka" stratejisinin sürdürüleceğini bildirdi.

Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi yetkilileri, Pekin'de düzenledikleri basın toplantısında tedbirlerin gevşetilmesine yönelik herhangi bir uyum stratejisine değinmezken, uygulama hatalarının düzeltilmesi için önlemler alınacağını ifade etti.

İdare yetkilisi Hu Şiang, solunum yolu hastalıklarında artış görülen kış aylarında tüm dünyada yeni salgın dalgasının beklendiğini belirterek "Dinamik sıfır-Kovid politikasına bağlı kalarak virüsteki değişimlere göre kontrol tedbirlerini geliştirerek sürdüreceğiz." dedi.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Ancak fiyatlardaki düşüş, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen ambargolarının yarattığı arz daralması endişeleriyle kısıtlı kaldı.

AB'nin Rus petrolüne ambargosu 5 Aralık'ta başlayacak ve bunu şubat ayında petrol ürünü ithalatına son verilmesi takip edecek.

Uzmanlar, Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun gerektiğinde daha fazla arz kesintisine gidebileceğine işaret etmesi ve üretim kotalarına ulaşamamasının da endişeleri desteklediğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 97,82 ile 98,47 dolar aralığının direnç, 97,17 ile 96,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.