Borsa haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,36 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 4.254,34 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 1,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47'yle metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,20'yle turizm oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü de önceki kapanışa göre yüzde 2,72 artışla 4.216,98 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi. Endeks, geçen haftanın tamamında ise yüzde 8,71 değer kazandı.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına yönelik belirsizlikler ile yüksek enflasyon ve resesyon kaygılarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün sürdüğünü söyledi.

Bu hafta ABD, Almanya ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere hafta genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin değerlendirmelerinin fiyatlamalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, ABD'de yarınki Kongre seçimleri nedeniyle siyasi haber akışının da önem kazanacağını kaydetti.

Analistler, bugün ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.300 seviyesinin direnç, 4.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.