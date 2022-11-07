Mersin'de terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 11:45, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 11:46
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, YPG/PKK'nın sözde askeri istihbarat sorumlusuyla bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen zanlının adresi tespit edildi.
Finans desteği karşılığında eylem arayışında olduğu öne sürülen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız