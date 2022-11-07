Ticaret Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumunun 2023 yılı bütçeleri ele alınacak.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, geçen yıllarda Ticaret Bakanlığı Sayıştay raporlarında yer alan, bu sene izlemede olup gereği yapılmamış konular ile izlemeden çıkarılmış konular hakkında Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bilgi talep etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe görüşmelerinde bakanların kendi konuşmalarını yaptığını, milletvekillerinin sorularını yanıtlamadığını iddia ederek, Komisyon Başkanı Yılmaz'a bütçe görüşmelerindeki konuşmaları tarayacak bir ekip kurulmasını ve cevaplanmayan soruların bakanlara gönderilerek bir hafta içinde cevaplamasının istenmesini önerdi.

Komisyon Başkanı Yılmaz, sadece 2023 yılı bütçesinin değil, 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin ve Sayıştay raporların da görüşüldüğünü belirterek, Kuşoğlu'nun talebinin haklı olduğunu söyledi.

Yılmaz, bakanların sunumlarında ya da kapanış değerlendirmelerinde bu raporlara yer verilmesini tavsiye etti.

Paylan'ın önerisine ise Yılmaz, "Biz, soruları hassasiyetle takip etmeye devam edeceğiz. Zamanında bütün sorulara yazılı bir şekilde cevap verilmesi yönünde gayret edeceğiz. Geçen sene de bunu yaptık ve bana verilen bilgiye göre bütün sorulara yazılı bir şekilde cevapları ilettik." dedi.

Öte yandan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da deniz seviyesinden 1925 metre yükseklikte üretilen domatesleri komisyon toplantı salonunda sergiledi.