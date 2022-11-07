Ticaret Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Bakan duyurdu... Başkent'te AKM-Gar-Kızılay metrosu yakında açılıyor
Bakan duyurdu... Başkent'te AKM-Gar-Kızılay metrosu yakında açılıyor
Son Dakika, Kredi Faiz Oranları Düşüyor
Son Dakika, Kredi Faiz Oranları Düşüyor
Sponsorlu İçerik
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı
Başkentte FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Başkentte FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Kabine toplanıyor: EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları gündemde
Kabine toplanıyor: EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları gündemde
Irak'ın Kuzeyi'nde şehit asker sayısı 2'ye çıktı
Irak'ın Kuzeyi'nde şehit asker sayısı 2'ye çıktı
'Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda toplam 95 kişi gözaltına alındı'
'Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda toplam 95 kişi gözaltına alındı'
Financial Times: Erdoğan'ın çok kartı var
Financial Times: Erdoğan'ın çok kartı var
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
Erdoğan: Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz
Erdoğan: Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz
Yargıtay 'nitelikli dolandırıcılık' dedi: Kilometre düşürene 10 yıl hapis
Yargıtay 'nitelikli dolandırıcılık' dedi: Kilometre düşürene 10 yıl hapis
Soba şehre geri dönüyor
Soba şehre geri dönüyor
Yemek şirketleri ile yarışan lise: 9 ayda 25,5 milyon ciro yaptı
Yemek şirketleri ile yarışan lise: 9 ayda 25,5 milyon ciro yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Bakan Kurum açıkladı: İşte 12 ilin kura tarihleri
Bakan Kurum açıkladı: İşte 12 ilin kura tarihleri
Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Elektrikli otomobil satışları 10 ayda 5 bine dayandı
Elektrikli otomobil satışları 10 ayda 5 bine dayandı
TBMM hareketli bir haftaya daha giriyor
TBMM hareketli bir haftaya daha giriyor
Çiftçinin arazisinden lüks plazalar boy verdi
Çiftçinin arazisinden lüks plazalar boy verdi
'Efsane' indirimler mercek altında: Aldatan firmalara ağır ceza verilebilecek
'Efsane' indirimler mercek altında: Aldatan firmalara ağır ceza verilebilecek
İşte sosyal konutta ilk kuraların çekileceği iller ve kura takvimi
İşte sosyal konutta ilk kuraların çekileceği iller ve kura takvimi
Meteoroloji uyardı: Bu illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek
Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek
Sosyal Konut projesinde kura tarihi belli oldu
Sosyal Konut projesinde kura tarihi belli oldu
Türkiye'de eğitime katılım oranı OECD ortalamasının üzerinde
Türkiye'de eğitime katılım oranı OECD ortalamasının üzerinde
Erdoğan: Türk siyasetine açtığımız temiz sayfayı reformlarla doldurduk
Erdoğan: Türk siyasetine açtığımız temiz sayfayı reformlarla doldurduk
Katılım Bankaları Togg için uygun maliyetli finansman desteğine hazır
Katılım Bankaları Togg için uygun maliyetli finansman desteğine hazır
AK Parti'den EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması
AK Parti'den EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ticaret Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 11:47, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 11:50
Yazdır
Ticaret Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumunun 2023 yılı bütçeleri ele alınacak.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, geçen yıllarda Ticaret Bakanlığı Sayıştay raporlarında yer alan, bu sene izlemede olup gereği yapılmamış konular ile izlemeden çıkarılmış konular hakkında Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bilgi talep etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe görüşmelerinde bakanların kendi konuşmalarını yaptığını, milletvekillerinin sorularını yanıtlamadığını iddia ederek, Komisyon Başkanı Yılmaz'a bütçe görüşmelerindeki konuşmaları tarayacak bir ekip kurulmasını ve cevaplanmayan soruların bakanlara gönderilerek bir hafta içinde cevaplamasının istenmesini önerdi.

Komisyon Başkanı Yılmaz, sadece 2023 yılı bütçesinin değil, 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin ve Sayıştay raporların da görüşüldüğünü belirterek, Kuşoğlu'nun talebinin haklı olduğunu söyledi.

Yılmaz, bakanların sunumlarında ya da kapanış değerlendirmelerinde bu raporlara yer verilmesini tavsiye etti.

Paylan'ın önerisine ise Yılmaz, "Biz, soruları hassasiyetle takip etmeye devam edeceğiz. Zamanında bütün sorulara yazılı bir şekilde cevap verilmesi yönünde gayret edeceğiz. Geçen sene de bunu yaptık ve bana verilen bilgiye göre bütün sorulara yazılı bir şekilde cevapları ilettik." dedi.

Öte yandan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da deniz seviyesinden 1925 metre yükseklikte üretilen domatesleri komisyon toplantı salonunda sergiledi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bakan duyurdu... Başkent'te AKM-Gar-Kızılay metrosu yakında açılıyor
Bakan duyurdu... Başkent'te AKM-Gar-Kızılay metrosu yakında açılıyor
Gıda arz güvenliği için tahıl koridorunun açık tutulmasının zorunluluk
Gıda arz güvenliği için tahıl koridorunun açık tutulmasının zorunluluk
Kabine toplanıyor: EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları gündemde
Kabine toplanıyor: EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları gündemde
Numan Kurtulmuş: Seçim beyannamesi vatandaşa dokunacak
Numan Kurtulmuş: Seçim beyannamesi vatandaşa dokunacak
7 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
7 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
'Biz CHP yöneticileri gibi Amerika'nın sokaklarında hamburger aramıyoruz'
'Biz CHP yöneticileri gibi Amerika'nın sokaklarında hamburger aramıyoruz'

Bu Habere Tepkiniz

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Uzman Öğretmenlik Son Tekrar Soruları

Uzman Öğretmenlik Son Tekrar Soruları

https://www.kitapsec.com/Konu/Uzman-Ogretmenlik.html
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 artarken yıllık bazda yüzde 85,51 oldu
Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?

Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı evde ve hastanede eğitimin uzaktan canlı ders olarak yapılıp yapılamayacağı konusunda açıklama yaptı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
İzmir'deki deprem anı kameralarda

İzmir'deki deprem anı kameralarda

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu

MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Ekim ayında girişleri yapılan norm kadroları onayladığını duyurdu. Aynı zamanda 31.10.2022- 02.11.2022 tarihleri arasında hatalı yapılan veya düzeltilmek istenen norm kadrolar için tekrardan güncelleme yapılabileceğini ilgilere bildirdi.
Haftanın fırsat ürünleri (08-15)

Haftanın fırsat ürünleri (08-15)

31 Ekim 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.