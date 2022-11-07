Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 12:55, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 12:56
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi B.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız