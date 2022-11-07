FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 13:08, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 13:13
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Güvenlik güçleri, kontrol sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen B.A, A.E. ve Ö.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız