Dolar 18,58 TL'ye geriledi
Geçen haftayı 18,61 TL'den kapatan dolar, bu haftanın ilk gününü ise 18,58 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 18:07, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 18:09
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6120
|18,6130
|18,5840
|18,5850
|Avro
|18,4740
|18,4750
|18,5720
|18,5730
|Sterlin
|21,0060
|21,1110
|21,2600
|21,3670
|İsviçre Frangı
|18,6610
|18,7550
|18,7270
|18,8200
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5820
|18,6620
|18,5540
|18,6340
|Avro
|18,4340
|18,5140
|18,5320
|18,6120
|Sterlin
|20,9460
|21,1560
|21,2000
|21,4100