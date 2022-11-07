Motokurye, 'yol verme' kavgasında öldürüldü: 1 şüpheli tutuklandı
Başkentte trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak öldürülen motokurye soruşturmasında şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 18:19, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 18:19
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyasındaki bilgilere göre motokurye Samet Özgül, önceki gün Keçiören'in Etlik semtinde yol verme yüzünden tartıştığı şüpheliler B.A, H.İ.D. ve M.D'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sorgusu yapılan şüphelilerden H.İ.D. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız