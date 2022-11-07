Ağrı'daki trafik kazasından yaralanan yolcular yaşadıklarını anlattı

Tutak ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünde bulunan ve Hamur İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi gören yaralılardan Mehmet Latif Işık, AA muhabirine, annesiyle Van'dan Ağrı'ya gittiğini söyledi.

Kazanın şokunu halen üzerinden atamadığını ifade eden Işık, "Otobüsün freni patladı ve önündeki araca çarptı. Kaza olunca biz otobüsün içinden arkaya doğru kaçtık. Otobüs yanıyordu. Annemle beraberdik, 14-15. koltuklardaydık. Önümüzdeki bütün koltuklar doluydu. Çocuklar ve kadınlar vardı. Taş atarak camları kırdılar ve dışarı çıktık, sonra ambulansı aradık. Otobüs alev almıştı. Herkes kurtulmak için çalıştı. Alev olunca dışarıdan kimse otobüse yaklaşamadı." diye konuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Zehra Duman ise eğitimi için Van'dan Erzincan'a giderken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Otobüs hareket ediyordu, bir anda çarpışma meydana geldi. Sonrasını pek hatırlamıyorum. Camdan atlayıp çıktım, o şekilde kurtuldum. Bayağı kötüydü. Ön tarafın hepsi alevdi. Yerde birçok kişi baygın şekilde yatıyordu. İnsan ne yapacağını şaşırıyor." ifadelerini kullandı.

Yolculardan Görgü Özbek, İstanbul'a yolculuk yaptığını söyleyerek, "En arkada oturuyordum, kazanın nasıl olduğunu hiç anlamadım. Kendimde değildim. Otobüs bir anda alev aldı, camdan atladık." dedi.