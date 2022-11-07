Rekabet Kurulu Başkanı: Zincir marketlere üçüncü soruşturma gelebilir

Ticaret Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Küle, Trendyol ile ilgili soruşturmanın bitmek üzere olduğunu söyledi.

Soruşturmaya yönelik raporu bitirdiklerini ifade eden Küle, "Raporu tarafa tebliğ ettik. En geç nisan ayı gibi nihai kararı vermeyi planlıyoruz ancak sözlü savunmayı henüz almadığımız için hukuki süreç tamamlanmadığı için tespitlerimizle ilgili detaylı açıklamalar yapmak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Küle, söz konusu soruşturmanın e-pazar yerleri ile ilgili ilk soruşturma olduğunu vurgulayarak, dünyada da konuyla alakalı çok fazla soruşturmanın olmadığını söyledi.

E-pazar yeri soruşturmasının, yerinde incelemesinin son derece başarılı geçtiğini ifade eden Küle, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu alandaki teknoloji seviyemiz ve beşeri sermayemizi de sınamış olduk. Çok ciddi bir algoritma incelemesi de yapabileceğimizi görmüş olduk. Bilgi Teknolojisi Dairesi uzmanlarımız, Trendyol ile ilgili soruşturmanın başlangıcında çok ciddi bir algoritma incelemesi yaptılar ve biz ilk e-pazar yeri soruşturmamıza ilişkin son derece kapsamlı bir rapor hazırlamış olduk. Bu raporun sonuçları ile birlikte savunmaları alacağız ve bu savunmalardan sonra nihai karar aşamasına geçeceğiz."

Küle, Trendyol'un kendilerine taahhüt başvurusunda bulunduğunu, bunları değerlendireceklerini bildirdi.

Bu taahhütleri değerlendirirken nelere dikkat edecekleri konusunda da bilgi veren Küle, "Bir, ihlali daha önceden kesmek, nihai karara kadar uzatmadan piyasadaki ihlali ortadan kaldırmak. İki, eğer nihai kararla verebileceğimiz/alabileceğimiz önlemlerden daha öte taahhütler alabilirsek bunu da bir kazanım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Küle, geçen sene zincir marketlerle ilgili ilk soruşturmada kararı verdiklerini anımsatarak, "5 ve 6 Aralık'ta ikinci soruşturmanın sözlü savunmalarını yapacağız. Orada 20'ye yakın teşebbüs var. İddialarla ilgili sözlü savunmayı alacağız. Aralık ayı içinde nihai kararı vermiş olacağız. Belki üçüncü bir soruşturma da gelebilir." dedi.

Tütün piyasalarına yönelik sözleşmelerin tek tip olmasının bir ihlal sebebi olmadığını belirten Küle, "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu varken verilmiş bir karar var. Ona göre yapıyorlar alımlarını ancak buna rağmen kendi aralarında bir uyumlu eylem, bir pazar paylaşımı varsa bu bizim alanımıza girer ve denetimlerimizi yaparız ancak bu konuda bize herhangi bir şikayet şu ana kadar ulaşmış değil." değerlendirmesinde bulundu.

Küle, e-ticaret yasası ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un birbirini tamamladığını belirterek, "E-ticaret yasası sadece e-pazar yerlerini denetliyor, sorumluluk alanı e-pazar yerleri ile ilgili. Biz ise e-pazar yeri dahil yaklaşık 8 platformu ve buradaki hakim durumu dikkate alan hazırlık içindeyiz. İnşallah Meclisimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapar ve dijital piyasalara uygun bir kanunumuz olur." diye konuştu.

Küle, batıya göre idari para cezalarının yüksek olduğuna dair iddiaların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak ben bunu asla kabul etmiyorum. İdari para cezalarımız onlara göre çok düşük. Rekabet Kurulu olarak, yabancı sermayeli şirketleri ciddi bir denetime tabi tutmamamızı istiyorlar galiba. Rekabetçi bir piyasa mı arzu ediyorlar yoksa denetimsiz bir piyasa mı arzu ediyorlar, bunu ben çok iyi anlayabilmiş değilim."