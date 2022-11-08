8 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

Rekabet Kurulu Başkanı: Zincir marketlere üçüncü soruşturma gelebilir
Rekabet Kurulu Başkanı: Zincir marketlere üçüncü soruşturma gelebilir
Sigortam.net'ten BeIN CONNECT Aboneliği Hediye
Sigortam.net'ten BeIN CONNECT Aboneliği Hediye
Sponsorlu İçerik
Hasta almaya giden ambulansa saldıran 3 kişi tutuklandı
Hasta almaya giden ambulansa saldıran 3 kişi tutuklandı
Bakan Soylu yönetti: Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 95 gözaltı
Bakan Soylu yönetti: Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 95 gözaltı
TOKİ, 28 ilde 325 iş yerini açık artırma ile satacak
TOKİ, 28 ilde 325 iş yerini açık artırma ile satacak
Erdoğan: Yarın 3,2 milyar lira hak sahiplerinin hesabına yatırılacak
Erdoğan: Yarın 3,2 milyar lira hak sahiplerinin hesabına yatırılacak
Bankalara geçen AVM sayısı 70'i buldu
Bankalara geçen AVM sayısı 70'i buldu
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuruda avukat zorunluluğu yok
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuruda avukat zorunluluğu yok
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte geçen haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte geçen haftanın yalan haberleri
Bakan Özer: Artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız
Bakan Özer: Artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız
Emniyetten suç ve suçlularla mücadele ile ilgili iddialara yanıt
Emniyetten suç ve suçlularla mücadele ile ilgili iddialara yanıt
Polis aracı yayaya çarptı, aracı kullanan polise soruşturma başlatıldı
Polis aracı yayaya çarptı, aracı kullanan polise soruşturma başlatıldı
7 kişinin hayatını kaybettiği Ağrı'daki kazaya soruşturma
7 kişinin hayatını kaybettiği Ağrı'daki kazaya soruşturma
Çevre Bakanlığından promosyon ve giyim yardımı açıklaması
Çevre Bakanlığından promosyon ve giyim yardımı açıklaması
Kaç öğretmen Kariyer Basamakları sınavından muaf tutuldu? Bakan açıkladı
Kaç öğretmen Kariyer Basamakları sınavından muaf tutuldu? Bakan açıkladı
'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu
'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu
Bakan duyurdu... Başkent'te AKM-Gar-Kızılay metrosu yakında açılıyor
Bakan duyurdu... Başkent'te AKM-Gar-Kızılay metrosu yakında açılıyor
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı
Başkentte FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Başkentte FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Irak'ın Kuzeyi'nde şehit asker sayısı 2'ye çıktı
Irak'ın Kuzeyi'nde şehit asker sayısı 2'ye çıktı
'Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda toplam 95 kişi gözaltına alındı'
'Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda toplam 95 kişi gözaltına alındı'
Financial Times: Erdoğan'ın çok kartı var
Financial Times: Erdoğan'ın çok kartı var
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
Erdoğan: Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz
Erdoğan: Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz
Yargıtay 'nitelikli dolandırıcılık' dedi: Kilometre düşürene 10 yıl hapis
Yargıtay 'nitelikli dolandırıcılık' dedi: Kilometre düşürene 10 yıl hapis
Soba şehre geri dönüyor
Soba şehre geri dönüyor
Yemek şirketleri ile yarışan lise: 9 ayda 25,5 milyon ciro yaptı
Yemek şirketleri ile yarışan lise: 9 ayda 25,5 milyon ciro yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Bakan Kurum açıkladı: İşte 12 ilin kura tarihleri
Bakan Kurum açıkladı: İşte 12 ilin kura tarihleri
Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

8 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

8 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 00:01, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 00:03
Yazdır
8 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/10.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen, dünyada ve Türkiye'deki şehircilik çalışmalarının ve akıllı şehir konseptinin konuşulacağı "Kentsel Dönüşüm Sempozyumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Batman-Hasankeyf Tüneli Şantiyesi'ne ziyarette bulunarak brifing alacak, tünelin ve bağlantı yollarının açılışının ardından AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret edecek.

KAPAT [X]

(Batman/10.30/13.00/14.00/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, UNlCERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranlarını yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ile 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Karabağ Zaferi Konferansı: Azadlığa Kavuşan Kadim Vatan" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Paraguay Ulusal Turizm Bakanı Sofia Montiel de Afara arasında Bakanlıkta turizm alanında iş birliği protokolü imzalanacak.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesi başlayacak; Kasımpaşa-1461 Trabzon FK, Galatasaray-Yeşilyurt DÇ Ofspor, Erzurumspor FK-Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor-Uşakspor, Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor, MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler ve Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/21.00/Erzurum/Malatya/14.00/Antalya/15.00/Ankara/17.00/Adana/19.00)

2- FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/11.30)

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Dışişleri'nden İdlib'deki saldırıya kınama
Dışişleri'nden İdlib'deki saldırıya kınama
Erdoğan: Yarın 3,2 milyar lira hak sahiplerinin hesabına yatırılacak
Erdoğan: Yarın 3,2 milyar lira hak sahiplerinin hesabına yatırılacak
Macron, Türkiye, Çin ve Rusya'yı Afrika'da emperyalist güç olmakla suçladı
Macron, Türkiye, Çin ve Rusya'yı Afrika'da emperyalist güç olmakla suçladı
Bakan duyurdu... Başkent'te AKM-Gar-Kızılay metrosu yakında açılıyor
Bakan duyurdu... Başkent'te AKM-Gar-Kızılay metrosu yakında açılıyor
Ticaret Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ticaret Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Gıda arz güvenliği için tahıl koridorunun açık tutulmasının zorunluluk
Gıda arz güvenliği için tahıl koridorunun açık tutulmasının zorunluluk

Bu Habere Tepkiniz

39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışarak emekli olan davacı tarafından, 40 yıl 14 gün çalışması olmasına karşın 39 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi nedeniyle eksik ödenen emekli ikramiyesinin ödenmesi talebiyle açılan davayı reddeden bölge idare mahkemesi kararını onadı.
KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
Uzman Öğretmenlik Son Tekrar Soruları

Uzman Öğretmenlik Son Tekrar Soruları

https://www.kitapsec.com/Konu/Uzman-Ogretmenlik.html
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
İzmir'deki deprem anı kameralarda

İzmir'deki deprem anı kameralarda

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 artarken yıllık bazda yüzde 85,51 oldu
Haftanın fırsat ürünleri (08-15)

Haftanın fırsat ürünleri (08-15)

31 Ekim 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.