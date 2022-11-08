Ağaç yaş iken eğilir... Mesleki eğitim 'ortaokulda' başlamalı
İTO Deri Kürk Saraciye Meslek Komitesi Meclis Üyesi Musa Evin, meslek orta- okulu için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüştüklerini belirterek "Ağaç yaş iken eğilir. Sayın Bakan bizden konu ile ilgili çalışma yapmamızı istedi. Eğer devlet, meslek ortaokuluna gidecek öğrenciye burs verirse biz de onlara iş garantisi veririz" dedi
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 07:25, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 07:59
Sanayi sektöründe ara eleman krizi yaşanıyor. Özellikle otomotiv, makine, deri, mobilya gibi alanlarda faaliyet gösteren sanayi sitesinde yetişmiş eleman sıkıntısı had safhada. Deri ve deri mamulleri sektörünün bunlardan biri olduğunu belirten Gürsel Deri Tekstil Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İTO Deri Kürk Saraciye Meslek Komitesi Meclis Üyesi Musa Evin, meslek ortaokulu önerisinde bulundu.
Konuyu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ilettiklerini belirten Evin, "Türkiye'deki meslek lisesi mezunları ne meslek lisesi ne normal lise mezunu olabiliyor. Son yıl haftada üç gün staj yapmakla meslek öğrenilmiyor. Mesleki eğitimin ortaokul seviyesinden başlamalı. Çünkü ağaç yaş iken eğilir.
ÖMER TEMÜRMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız