Petrol ve Gaz CEO'ları endişeli: AB, bir sonraki kış daha sıkıntılı olacak
Avrupa Birliği, bu kış enerji rezervleri açısından iyi durumda, ancak önde gelen petrol ve gaz yöneticileri, 2023'te gerçek bir risk yaşanacağı konusunda uyardı. Rusya'dan yapılan ithalattaki düşüşün ardından benzeri görülmemiş bir enerji kriziyle karşı karşıya kalan AB, petrol ile gaz kıtlığı ve rekor düzeyde yüksek enflasyon, maliyetleri artırmaya devam ediyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 08:15, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 08:33
Dünyanın en büyük petrol ticaret şirketi Vitol'un CEO'su Russell Hardy "Önümüzde zorlu bir kış var ancak sonraki yılda daha zor bir kış var. Çünkü 2023'ün ilk yarısında Avrupa'ya sunulan üretim, sahip olduğumuz üretimden çok daha az" dedi. BP CEO'su Bernard Looney de gelecek kışın Avrupa'da zor geçeceği konusunda meslektaşıyla aynı fikirde olduğunu belirtti. Looney, enerji fiyatlarının aşırı yükselmesi sebebiyle birçok hanenin aylık gelirinin yüzde 50'sini veya daha fazlasını enerjiye harcadığını belirterek "Önümüzdeki kış daha da zorlu olacak" diye konuştu.
AB, enerji stoklarını yüzde 90 oranında doldursa da Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre rezervlerin çoğu Rus gazından oluşuyor.
OSMAN SAĞIRLIMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız