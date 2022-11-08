Tahıl merkezi olacağız... Ruslar Türkiye'de büyük depolar bakıyor

Türkiye'nin en büyük un üreticisi olan Ulusoy Un'un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Vladimir Putin'in 'Türkiye'yi gaz merkezi yapmak istiyoruz' açıklamasının bir benzerini tahıl için de düşündüğünü söyleyen Ulusoy "Son dönemlerde Ruslar Türkiye'de büyük tahıl depoları bakmaya başladı.

Moskova Türkiye'yi bir tahıl merkezi haline getirmeyi planlıyor. Tüm ürünlerin Türkiye'de depolanması ve buradan dağılması ile ilgili planlar var. Bu ülkemiz adına büyük bir karar olacak. 8.5 milyon tonluk lisanslı depo kapasitesi, limanlardaki depolama kapasitesi ile Türkiye'nin bunu yapabilecek yeterli bir altyapısı var. Ayrıca Türkiye'nin merkez olması ile navlun fiyatları da düşecek.

KAAN ZENGİNLİ