11 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 09:45, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 09:55
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!
Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Bölgedeki terörist temizliğimiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız