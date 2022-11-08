Ankara'da kooperatif dolandırıcılığı soruşturmasında 16 şüpheliye yakalama kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kooperatif kurarak çok sayıda kişiyi ev sahibi olma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 10:12, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 10:13
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, kurdukları konut yapı kooperatifleri aracılığıyla kooperatife üye olarak kayıt ettikleri mağdurlara yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri belirlenen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince devam ediliyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız