Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Ekim'de düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 10:16, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 10:18
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Ekim'de düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
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