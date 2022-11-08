Emniyet Genel Müdürü ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti

Mehmet Aktaş ile üst düzey emniyet yetkilileri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geldi. Çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra anı fotoğrafı çektirdi.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Aziz milletimizle birlikte verdiğiniz bağımsızlık mücadelesi neticesinde emsalsiz bir zafer kazanılmış, Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşu da bu zaferi taçlandırmıştır. İki asra yaklaşan mazisi ve tecrübesinden aldığı güçle, 'Güvenli ve Güçlü Türkiye' ideali doğrultusunda; teknik ve beşeri kapasitesini arttıran, bütün suçlarla mücadelede üstün bir performans ortaya koyan, tecrübe ve eğitim desteği ile dünya şehirlerinin güvenliğine de katkı sunan ve dünyanın en prestijli teşkilatlarından biri konumunda bulunan Türk Polis Teşkilatımız, her geçen gün göğsümüzü kabartmakta, saygın kimliğini korumak için var gücüyle çalışmaktadır. Ülkemizin tarih sahnesinde hak ettiği yeri almak için ortaya koyduğu güçlü iradeden aldığımız feyzle, dün olduğu gibi bugün de tüm ihanet odaklarının karşısında dimdik durmaya devam edecek, Türkiye Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa kararlılığımızı koruyacağız.

Küllerinden doğarak dünyanın gıpta ile izlediği bir konuma yükselen cennet vatanımızın istikbalini ve istiklalini hedef alan her türlü şer ve ihanet odağına karşı tavizsiz sürdürdüğümüz mücadelemizde, milletimizin emir ve hizmetinde olmak hiç şüphesiz ki bizler için en büyük övünç kaynağıdır.

Aziz hatıranız önünde, vatanımızı korumak, milletimizin esenliğini sağlamak, milli ve manevi değerlerimizi ilelebet yaşatmak için sadakatle çalışacağımızı bir kez daha ifade ederken, şahsınızı ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; ebediyete irtihalinizin 84. yılında manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."