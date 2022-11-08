Dolar yeniden 18,60 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlamasının ardından dolar yeniden 18,60 TL'yi gördü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 18:05, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 18:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5840
|18,5850
|18,6000
|18,6010
|Avro
|18,5720
|18,5730
|18,6090
|18,6100
|Sterlin
|21,2600
|21,3670
|21,2710
|21,3770
|İsviçre Frangı
|18,7270
|18,8200
|18,7510
|18,8450
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5540
|18,6340
|18,5700
|18,6500
|Avro
|18,5320
|18,6120
|18,5690
|18,6490
|Sterlin
|21,2000
|21,4100
|21,2110
|21,4210