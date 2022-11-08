Ara tatil öncesi otobüs biletine ilgi yüzde 115 arttı

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, ara tatil öncesinde otobüs biletleri satış ve aramaları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 115 arttı.

Ara tatil öncesinde otobüs bileti alınan en popüler rota İzmir-Ankara oldu. Bu rotayı Ankara-Mersin, Ankara-İzmir ve İstanbul-İzmir rotaları takip ediyor.

Biletlerin büyük çoğunluğu İstanbul'da yaşayan kişiler tarafından alınırken en çok ziyaret edilecek şehir ise Ankara oldu. Seyahat edenlerin yüzde 58'ini kadınlar yüzde 42'sini erkekler oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, 9 günlük tatil için yapılan satın alma işlemlerinin incelendiğinde alınan biletlerin yüzde 76'sının tek kişilik sepetlerden oluştuğunu gördüklerini belirterek, "Bu da bize 18 yaş altına şehirler arası otobüs bileti satışı olmadığı için özellikle öğretmenlerin tatil fırsatını değerlendirdiğini düşündürüyor. 3 kişilik ve 4 kişilik sepetler satışların yalnızca yüzde 6'sını oluşturuyor." açıklamasında bulundu.