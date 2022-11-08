Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 11:00, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 11:01
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan B.A, A.E. ve Ö.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve Ö.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız