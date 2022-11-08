İşte son anket sonuçları: Başkent Ankara'da sürpriz
Yapılan son anket çalışmasında partilerin oy dağılımları ne şekilde. Alf Araştırma ve Danışmanlık şirketinin son anket çalışması ilginç verileri ortaya koydu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 13:53, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 13:57
Alf Araştırma ve Danışmanlık şirketi tarafından yapılan son ankette partilerin alabileceği oy oranları hakkında bilgi verildi.
Araştırma 31 Ekim, 3 Kasım tarihleri arasında Ankara ve İstanbul illerinde toplam 4355 kişiye yönelik yüz yüze anket yöntemi ile yapıldığı bildirdi.
Ayrıca araştırmada cinsiyet ve meslek grubu kotaları uygulandığı da bildirildi.
Ankara için yapılan araştırma sonucu:
İstanbul için yapılan araştırma sonucu:Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız