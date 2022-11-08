'Konservatuvarın Kezban ablası' hayaline ulaştı

- Ankara'da bir inşaat firmasından emekli olan Kezban Özdemir, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuarını kazanarak 61 yaşında üniversite hayaline kavuştu.

Liseyi bitirdikten sonra Ankara'da bir inşaat firmasında işe başlayan Özdemir, 2002'de emekli olduktan sonra da annesiyle ilgilendi.

Annesinin vefatından sonra müzik eğitimi almaya karar veren Özdemir, girdiği özel yetenek sınavında AKÜ Devlet Konservatuarı Türk Sanat Müziği bölümünü kazandı.

Üniversite eğitimi için Afyonkarahisar'a yerleşen Özdemir, AA muhabirine, üniversite hayalinin uzun zamandır olduğunu, 2002'de emekli olduktan sonra müzik ve edebiyata ilgi duyduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra birlikte yaşadığı annesi için hayalini ertelemek zorunda kaldığını dile getiren Özdemir, annesi ile sürekli şarkı söylediklerini anlattı.

Özdemir, 2013'te annesini kaybettikten sonra müzik eğitimi aldığını ifade ederek, "2018'de şan dersleri aldım. 2019'da Ankara'daki konservatuvar sınavına girdim, olmadı. 2020'de yine AKÜ'ye geldim. Yine olmadı. 2021'de de olmadı. 2022'de tekrar sınava girdim ve kazandım."

-"Bana genelde 'Abla' diyorlar"

Müziğe küçük yaşlardan ilgi duyduğunu vurgulayan Özdemir, "İyi ki üniversiteyi kazandım. Okuldaki arkadaşlarımla diyaloğum şahane. Genelde bana 'Abla' diye hitap ediyorlar. Öğrencilere 'Burada aynı yaştayız.' diyorum. Ben ancak evime gittiğimde ya da bir evrak müracaatında yaşımı hatırlıyorum." diye konuştu.

Özdemir, 2 ay önce başlayan okulundaki derslerinin iyi gittiğini ve hedefinin akademisyenlik olduğunu dile getirdi.

- "Arkadaşları Kezban hanımı örnek alırsa mutlu oluruz"

AKÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Özkan Özkoç da derste Kezban Özdemir'i gördüğünde çok şaşırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"61 yaşında kararlılıkla ve azminden vazgeçmeyerek benden bir artı puan aldı. Buraya bilinçli olarak geldiği için diğer öğrencilerle kıyaslamak istemiyorum ama azmi mükemmel ve bunu her derste çalışarak gösteriyor. Arkadaşları, Kezban Hanımı örnek alırsa mutlu oluruz. Kezban ile çalışmaktan mutluyum. Benim için de güzel bir tecrübe. Bu yaşa gelmiş olup da azmini kaybetmeden hızlı bir şekilde çalışan öğrenciyi de ilk defa görüyorum."