'Darülaceze'nin özgün formunun taşıdığı anlamı buraya taşımak istedik'

'Korona'da aralıkta artış olabilir, kalabalık ortamda maske takılmalı'
'Korona'da aralıkta artış olabilir, kalabalık ortamda maske takılmalı'
Sigortam.net'ten BeIN CONNECT Aboneliği Hediye
Sigortam.net'ten BeIN CONNECT Aboneliği Hediye
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum: Konut fiyatları düşmeye başladı
Bakan Kurum: Konut fiyatları düşmeye başladı
TOF Başkanı Yıldırım: Kazaların yüzde 90'ı sürücü hatası
TOF Başkanı Yıldırım: Kazaların yüzde 90'ı sürücü hatası
Erdoğan: Ülkemizi dünyada hak ettiği yere taşıyacağız
Erdoğan: Ülkemizi dünyada hak ettiği yere taşıyacağız
Bakan Dönmez üçüncü nükleer santral için yer gösterdi
Bakan Dönmez üçüncü nükleer santral için yer gösterdi
AYM, Öğretmenlik Kanunu'nun bazı hükümlerini yarın görüşecek
AYM, Öğretmenlik Kanunu'nun bazı hükümlerini yarın görüşecek
Memur sendikasından bankaya 'promosyon' ihtarı
Memur sendikasından bankaya 'promosyon' ihtarı
Bakan Bilgin'den sözleşmeliye kadro ve asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den sözleşmeliye kadro ve asgari ücret açıklaması
Adalet Bakanlığı'nda yeni kurulan 'Daire başkanlıkları'nın yönetmeliği yayımlandı
Adalet Bakanlığı'nda yeni kurulan 'Daire başkanlıkları'nın yönetmeliği yayımlandı
Bahçeli'den 'Anayasa' açıklaması: Ya sonuca gidelim, ya da halkoyuna gidelim
Bahçeli'den 'Anayasa' açıklaması: Ya sonuca gidelim, ya da halkoyuna gidelim
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak
'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak
Bunlar da şantajcı troller: Sosyal medyada zorbalık
Bunlar da şantajcı troller: Sosyal medyada zorbalık
KYK'larda yarın tatbikat var: 'HAY'dan mesaj gönderilecek
KYK'larda yarın tatbikat var: 'HAY'dan mesaj gönderilecek
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
12 ilde FETÖ operasyonu: 28 şüpheli aranıyor
12 ilde FETÖ operasyonu: 28 şüpheli aranıyor
Rekabet Kurulu Başkanı: Zincir marketlere üçüncü soruşturma gelebilir
Rekabet Kurulu Başkanı: Zincir marketlere üçüncü soruşturma gelebilir
Hasta almaya giden ambulansa saldıran 3 kişi tutuklandı
Hasta almaya giden ambulansa saldıran 3 kişi tutuklandı
Bakan Soylu yönetti: Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 95 gözaltı
Bakan Soylu yönetti: Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 95 gözaltı
TOKİ, 28 ilde 325 iş yerini açık artırma ile satacak
TOKİ, 28 ilde 325 iş yerini açık artırma ile satacak
Erdoğan: Yarın 3,2 milyar lira hak sahiplerinin hesabına yatırılacak
Erdoğan: Yarın 3,2 milyar lira hak sahiplerinin hesabına yatırılacak
Bankalara geçen AVM sayısı 70'i buldu
Bankalara geçen AVM sayısı 70'i buldu
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuruda avukat zorunluluğu yok
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuruda avukat zorunluluğu yok
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte geçen haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte geçen haftanın yalan haberleri
Bakan Özer: Artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız
Bakan Özer: Artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız
Emniyetten suç ve suçlularla mücadele ile ilgili iddialara yanıt
Emniyetten suç ve suçlularla mücadele ile ilgili iddialara yanıt
Polis aracı yayaya çarptı, aracı kullanan polise soruşturma başlatıldı
Polis aracı yayaya çarptı, aracı kullanan polise soruşturma başlatıldı
7 kişinin hayatını kaybettiği Ağrı'daki kazaya soruşturma
7 kişinin hayatını kaybettiği Ağrı'daki kazaya soruşturma
Çevre Bakanlığından promosyon ve giyim yardımı açıklaması
Çevre Bakanlığından promosyon ve giyim yardımı açıklaması
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Darülaceze'nin özgün formunun taşıdığı anlamı buraya taşımak istedik'

"Çok geniş ve özgün bir program. Darülaceze ruhunu, Darülaceze'nin özgün formunun taşıdığı anlamı buraya taşımak istedik. 23 blok yapının dışında aynı zamanda ibadethanelerimiz var. Camimiz, kilisemiz ve havramız burada da aynı şekilde olacak. İnşallah 1000 yatak kapasiteli hizmet veren bir kuruluş olacak"- "Bu proje Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öngörüsüyle, talimatlarıyla başlatılmış ve hayata geçmiş bir proje. Dolayısıyla bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hayaline ortak olmuş oluyoruz. Bunun da gururunu, mutluluğunu bütün Darülaceze idare meclisi ve yapım ekibi olarak taşıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 14:20, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 14:29
Yazdır
'Darülaceze'nin özgün formunun taşıdığı anlamı buraya taşımak istedik'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Arnavutköy'de inşası devam eden Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin kaba inşaatının bitme noktasına geldiğini, Mayıs 2023'te kompleksin açılışa hazır hale gelmesinin planlandığını belirtti.

Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyacın karşılanacağı kompleksteki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Yanık, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yanık, burada yaptığı açıklamada, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Mayıs 2022'de atıldığını hatırlatarak yaklaşık 7 ayda kaba inşaatın bitme noktasına geldiğini belirtti.

Söz konusu projenin Avrupa'da örneğinin bulunmadığını vurgulayan Yanık, kompleksin yaklaşık 150 bin metrekare üzerine inşa edildiğini ve 145 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını söyledi. Bakan Yanık, ayrıca ileride ihtiyaç halinde kullanılmak üzere yaklaşık 34 bin metrekare rezerv alanın da bölgede bulunduğunu dile getirdi.

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde 23 blok bulunacağını ve bu binalarda idari işlerden çocuk bakımevlerine, yaşlı bakımevlerinden rehabilitasyon merkezlerine kadar birçok alanda hizmet verileceğini aktaran Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla çok geniş ve özgün bir program. Darülaceze ruhunu, Darülaceze'nin özgün formunun taşıdığı anlamı buraya taşımak istedik. 23 blok yapının dışında aynı zamanda ibadethanelerimiz var. Camimiz, kilisemiz ve havramız burada da aynı şekilde olacak. İnşallah 1000 yatak kapasiteli hizmet veren bir kuruluş olacak. İhtiyaç olduğu taktirde biraz önce bahsettiğim 34 bin metrekare rezerv alanda yeni hizmet blokları yapma imkanımız da var. Dolayısıyla hem kapasitesi ve hacmi itibarıyla hem hizmet nitelikleri itibarıyla son derece özgün, örneği çok bulunmayan bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz."

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalleri arasında bulunan projelerden olduğuna dikkati çeken Bakın Yanık, "Bu proje Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öngörüsüyle, talimatlarıyla başlatılmış ve hayata geçmiş bir proje. Dolayısıyla bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hayaline ortak olmuş oluyoruz. Bunun da gururunu, mutluluğunu bütün Darülaceze idare meclisi ve yapım ekibi olarak taşıyoruz." diye konuştu.

Kompleksteki kaba inşaatın kasım sonu itibarıyla bitmesinin planlandığını, ardından ince işçiliğe geçileceğini aktaran Bakan Yanık, Mayıs 2023 itibarıyla kompleksin açılışa hazır hale getirilmesinin planlandığını kaydetti.

Bakan Yanık, Darülaceze'nin Okmeydanı'ndaki mevcut yeriyle ilgili farklı tasarruf düşüncesinin olmadığını, söz konusu yerleşkesinin ana yerleşke olarak hizmetini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Kurum: Konut fiyatları düşmeye başladı
Bakan Kurum: Konut fiyatları düşmeye başladı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Macron'un açıklamalarına tepki:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Macron'un açıklamalarına tepki:
Erdoğan: Ülkemizi dünyada hak ettiği yere taşıyacağız
Erdoğan: Ülkemizi dünyada hak ettiği yere taşıyacağız
Başörtüsü konusundaki Anayasa değişikliğine BBP'den destek
Başörtüsü konusundaki Anayasa değişikliğine BBP'den destek
İşte son anket sonuçları: Başkent Ankara'da sürpriz
İşte son anket sonuçları: Başkent Ankara'da sürpriz
'Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller tam olarak kalkmadı'
'Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller tam olarak kalkmadı'

Bu Habere Tepkiniz

Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmaması işlemi sakatlıyor

Danıştay 12. Dairesi, Memuriyetten çıkarma işleminde 'son savunma' alınmamasının işlemi sakatladığını açıkladı
39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

39 yıl 9 ay 14 gün hizmete 40 yıl üzerinden ikramiye ödenebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışarak emekli olan davacı tarafından, 40 yıl 14 gün çalışması olmasına karşın 39 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesi nedeniyle eksik ödenen emekli ikramiyesinin ödenmesi talebiyle açılan davayı reddeden bölge idare mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Ayın etrafında hale oluştu

Ayın etrafında hale oluştu

VAN (AA) - Van'da gece saatlerinde ayın etrafında hale oluştu. Halk arasında halka olarak tanımlanan olayın, bilimsel verilere göre bulutlarda oluşan buz kristallerinin ay ışığını kırması sonucu oluştuğu biliniyor.
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 artarken yıllık bazda yüzde 85,51 oldu
Serdar Ortaç çıldırdı!

Serdar Ortaç çıldırdı!

Serdar Ortaç evinin önünde dizi ekibi görünce çıldırdı