Kadın müşterisini döven taksicinin belgesi iptal edildi

Alınan bilgiye göre, Doğan Araslı Bulvarı'nda bir taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar ile o sırada bölgeden geçen 112 Acil Servis ekibi de araya girerek, taksici ile kadın yolcuyu ayırmaya çalıştı.

Öte yandan, taksici ile yolcu arasındaki kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksicinin kavga sırasında kadın yolcuya vurması ve çevredekilerin olaya müdahalesi yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TUDES kapsamında araç sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edilmiştir. İstanbul, nitelikli ve güvenli taksi hizmetini hak ediyor. Bu gibi olaylara sebebiyet veren sistemin yapısal sorunlarını çözmek için de sağduyunun hakim olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.