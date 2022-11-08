Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 17:10, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 17:10
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız