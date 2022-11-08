MHP İlçe başkan yardımcısını öldüren kardeşi tutuklandı
Konya'nın Çumra ilçesinde, kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 17:40, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 17:41
Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Harun K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İki kardeş arasındaki tartışmanın miras meselesinden kaynaklandığı, olayda yaşamını yitiren Lokman K'nin MHP'nin Çumra İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.
Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'nde dün iki kardeş arasında çıkan kavgada, Harun K, Lokman K'yi av tüfeğiyle vurmuştu. Hastaneye kaldırılan Lokman K, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Şüpheli, ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde olayda kullandığı tüfek ile yakalanmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız