42 madencinin hayatını kaybettiği müesseseye iki yeni atama
Türkiye Taş Kömürleri (TTK) Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde 42 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasının ardından müesseseye 2 yeni atama yapıldı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 18:14, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 18:15
14 Ekim 2022 Cuma günü 16.00-24.00 vardiyasında meydana gelen ve 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği grizu patlamasının ardından olaya ilişkin başlatılan soruşturma dahilinde 24 şüpheli gözaltına alınırken aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de yer aldığı 8 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde boşalan kadrolar için 2 yeni atama gerçekleştirildiği öğrenildi.
TTK Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cüneyt Yamudi Amasra Müessese Müdürlüğüne Üretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Gelik İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan Batuhan Yaşar da Amasra Müessese Müdürlüğüne İşletme Müdürü olarak atandıMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız