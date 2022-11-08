Oteli sahte belgelerle almaya çalıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 milyon dolar değerindeki oteli sahte belgelerle sahibinden almaya çalıştıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 18:38, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 18:48
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göynük Mahallesi'nde O.T'ye ait 15 milyon dolar değerindeki otelin sahte belgelerle işgal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada, belirlenen 7 adrese düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız av tüfeği, 19 tabanca fişeği, cep telefonları ve çeşitli sahte dokümanlar ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız