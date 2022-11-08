Bakan Yanık: 600 şehit ve gazi yakını ataması yapılacak

Bakan Yanık, TRT Haber Özel Röportaj'da gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

Derya Yanık'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri 150 dönüm alan üzerine kuruluyor. Dünyada bunun örneği yok. Yaklaşık bin kişi kapasiteli olacak. Mayıs 2022'de temelini attık ve bu ay itibariyle kaba inşaat bitecek. Mayıs 2023'te bitirmeyi ön görüyoruz.

Bu proje kapasitesi itibariyle çok önemli. Çocuk, yaşlı, rehabilitasyon birimleri var. Yatay mimari olarak tasarlandı. Farklı inanç grupları için cami, kilise ve havra bulunacak. Yan yana, bir arada devlet koruma şemsiyesinin altında kimliğine bakılmaksızın ihtiyacı olan herkese kapı açılacak.

Ulaşım açısından da çok merkezi, ziyarete gelecekler açısından da kolay bir mevki.

Yatağa bağımlı sakinlerimiz için odalar yüksek tavanlı ve bahçe manzaralı olacak. Bu detaylara kadar düşünülmüş bir proje. Bu proje Cumhurbaşkanımızın projesi. Ne kadar büyük bir öngörü olduğunu sonrasında fark ettik. Yaşlılarımızın aktif yaşlanması için çaba sarf ediyoruz. Bunun için sağlık ve bakım kısmını ihmal etmememiz gerekiyor.

"Doğumdan ölüme kadar yardıma ihtiyacı olanın yanındayız"

Nüfus oranına göre ihtiyacı olan her yerde bu tarz projeler kuracağız. Vatandaşımızın doğumdan ölüme kadar hayatının hangi noktasında yardıma ihtiyacı olursa biz oradayız.

Eşi vefat eden kadınlara destek

Yardımlarımızı ihtiyacı tespit ederek yapıyoruz. Eşi vefat eden ve 3 çocuğu olan sosyal yardım alan kadınlara da barınma desteği de bu saha gözleminde ihtiyacı ortaya çıkmış bir proje. Bakım sorumluluğu annede olan bir anneden bahsediyoruz. Burada ihtiyacı karşıladığımızda bir sonraki durumda kapsamı genişleteceğiz.

Temel ihtiyaç zincirinin başında barınma gelir. Biz buradan başladık. Toplam ayırdığımız bütçe 607 milyon TL. Sosyal yardım kanunu kapsamında hane başına 300 bin lira olacak geri kalanını belediyeler ve hayırseverler karşılayacak. Konutları satın alma ya da yeniden inşa etme olarak belirledik. 80 metrekare ile sınırladık. İhtiyaçları bittiğinde onların yerine başkası gelecek.

Kadına yönelik şiddette hangi noktadayız?

Bakanlığımızın en önemli çalışma alanlarından birisi kadına yönelik. Bunda iki temel faaliyet noktamız var.

Birincisi istihdam, toplumda karşılaştıkları engelleri kaldırmak. İkincisi şiddet maduru kadınların iyileştirilmesi. Bununla alakalı bir hak savunuculuğu yapıyoruz. Emniyet şiddet olayına ulaşır ulaşmaz bize haber veriyor biz olaya dahil oluyoruz. Ya da ŞÖNİM'lere gelip bize ihbar ediyorlar.

Davaların takibi, can güvenliğinin sağlanması ve barınma desteği veriyoruz. Hiçbir kadın kalmayasıya kadar biz karnemize kırık yazarız. Bu çok gelişmiş ülkelerde de maalesef var. Biz çaba gösterirsek sonuç alacağımızı iddia ederek çalışmalara devam ediyoruz.

"Kadına karşı işlenen suçların cezaları artırıldı"

Kadın cinayetleri oranına bakıldığında yıllara göre bir azalış var. Toplumun farkındalığının sonuç verdiğini görüyoruz. Kadına şiddet suçlarında indirim uygulanması kaldırıldı. Kadına karşı işlenen suçların da cezaları artırıldı.

Faile yönelik çalışmalarımız var. Bugüne kadar ana odağımız madurdu. Bunun yeterli olmadığını bilimsel çalışmalarda gördük. Bir yandan da failin rehabilite olması gerekiyor. Biz buna yöneldik. Faile sağlık tedbiri kapsamında mahkeme kararıyla beraber failin psikolojik desteğine kadar ne gerekiyorsa bu süreci bakanlık olarak takip ediyoruz.

Şiddet eğitimi okullara indirgenebilir mi?

Tabii ki okullarda bu konuda eğitimler veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde ilköğretim düzeyinden başlayarak, özellikle rehberlik öğretmenlerimizle daha yakından temasa girerek veri ve istatistiklerle bu eğitim sürecine dahil olacağız.

8 ilimizde birer adet daha ŞÖNİM açma çalışmamız var. Bölge seçimindeki kriterler dosya sayısı ve nüfus. Bu süreçte tabii en önemli nokta kadınların güçlendirilmesi. Her konuda desteklenmesi. İstihdama katılımı noktasında yaptığımız çalışmalarda, kooperatifler yoluyla bir araya gelen kadınlarımızın üretmesi. 871 yeni kooperatifin kurulmasına öncülük ettik.

KADES ve elektronik kelepçe çalışmaları faili disipline etme konusunda çok önemli çalışmalar. En son 3 buçuk milyonun üzerindeydi KADES'e başvuru sayısı. Bunların içinde çok önemli tehditlerinin engellendiği olaylar vardı.

Şiddet ve medya ilişkisi

Medyada dikkatli ve özenli bir dil varsa medya öğretici. Televizyonlarda maruz kalınan dil çok önemli. Medyaya bu konuda çok iş düşüyor. biz medya ve şiddet dili ile ilgili çalışma yaptık. Şiddet maalesef öğrenilen bir davranış biçimi. Çocuğun maruz kaldığı hiçbir alanda şiddet olmaması gerekiyor. Çocuk dostu mecraları ailelere öneriyoruz.

"30 Kasım'da şehit ve gazi yakını atamaları yapılacak"

Şehit yakını gazi ve gazi yakını atamalarını 30 Kasım'da yapacağız. 600 hak sahibinin yerleşmesini sağlayacağız.

Sığınmacılar ile ilgili de çalışmalarımız mevcut. Türkiye kendisi için istediği her iyiliği dünyanın her yerindeki insanlar için de istiyor.