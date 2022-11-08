İsveç parlamentosu terörle mücadele yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak
İsveç parlamentosu, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 23:45, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 23:47
Parlamentonun resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Anayasa Komisyonu, teröre yakın grupların örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan yasa tasarısı teklif etti.
Yeni tasarıyla, İsveç'te yasal otoritelere terörle mücadelede daha etkin olma imkanı sağlanırken, güvenlik güçleri ve adli makamların, terörle irtibatı olan ve terörü destekleyen oluşumların örgütlenme özgürlüğünün önüne geçmesi sağlanacak.
16 Kasım'da oylanacak düzenlemenin, parlamentodan geçtiği takdirde 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız